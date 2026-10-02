Collboni diu a Junts que "encara són a temps" de decidir si volen estar al costat de la gent

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit a Junts que "encara són a temps" de decidir si volen estar al costat de la gent o no, després de votar en contra dels decrets sobre habitatge al Congrés aquest divendres.
"Avui Junts ha de triar si es vol afegir a les mesures que faciliten l'accés a un habitatge digne o si prefereix votar amb el PP i Vox", ha exposat en una publicació a Instagram recollida per Europa Press.
Collboni ha afegit que el dret a quedar-se a viure a les ciutats "comença pel dret a l'habitatge".