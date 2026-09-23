Collboni diu que Barcelona triplicarà els pisos en rehabilitació des del 2027

Demana homologar la tinença d'armes d'Espanya a Europa: "Que no sembli més barat"
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dimecres que l'objectiu del consistori és triplicar el nombre de pisos en rehabilitació a partir del 2027, passant dels 1.000 anuals de mitjana als 3.000, i que preveu obrir el primer supermercat públic a la Marina el segon semestre del 2027.
"Un altre front molt important és la rehabilitació, que volem posar a la mateixa alçada que la construcció. Hem de recuperar edificis als barris més vulnerables", ha dit en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, en la qual ha apuntat que l'augment de les rehabilitacions suposa una aportació extraordinària al pressupost de prop de 35 milions d'euros a l'any.
Preguntat per si els 3.000 pisos anuals rehabilitats els finançaria el municipi, ha expressat que "aspirem a compartir al màxim el finançament" i ho ha exemplificat en el pla de regeneració urbana del Besòs, que inclou rehabilitar 4.000 pisos en 10 anys, amb més de 400 milions d'inversió compartida amb la Generalitat.
S'ha pronunciat sobre la proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, de densificar les ciutats catalanes com la solució per abordar la crisi de l'habitatge: "Estem en més de 16.000 habitants per quilòmetre quadrat, el triple que Madrid, per la qual cosa el debat s'ha de limitar en el nostre cas a llocs concrets", ha dit Collboni.
PISOS TURÍSTICS
Sobre el nou reglament de Brussel·les que facilita restringir pisos turístics i segones residències a les grans ciutats, ha afirmat que té "conceptes que són genuïnament espanyols, catalans i de Barcelona, de les nostres legislacions" i ha destacat la regulació com una mesura per frenar la pujada de preus del lloguer.
"Avui a Barcelona un lloguer costaria de mitjana 230 euros més cada mes. Havien pujat un 70% en una dècada i en dos anys hem aturat l'escalada. La resta de ciutats europees han vist que això funciona i moltes han viscut pujades de preus com la nostra o fins i tot superiors. Ja és un problema europeu", ha dit.
OFERTA DE LLOGUER ASSEQUIBLE
El primer edil ha sostingut que ja està augmentant l'oferta de lloguer assequible, "que és la que sí permet a la gent quedar-se a viure a la ciutat" i ha subratllat que a partir del 2027 augmentaran encara més els pisos protegits gràcies a les cooperatives, el tercer sector i els sindicats.
"D'aquí a 2-3 anys hi haurà 10.000 habitatges més en el mercat per la no renovació de llicències als apartaments turístics. I hem activat sòl edificable per a 10.000 habitatges", ha dit.
Sobre les migracions que tenen lloc a la capital catalana, ha assegurat que formen part de la història de la ciutat des que existeix i que "el més important ara" és generar oferta assequible per arrelar la vida a la ciutat i els barris.
SUPERMERCATS PÚBLICS
Ha defensat el projecte de supermercats públics, anunciat durant la seva visita a la cimera de ciutats Urban20 el cap de setmana passat: "Fer més assequible la vida a les ciutats també passa per garantir una oferta alimentària de qualitat i a preus accessibles a zones en transformació o amb escassetat de comerç alimentari tradicional".
Ha explicat que la previsió és obrir "la primera prova pilot" a la Marina el segon semestre del 2027, que serà gestionada per una entitat del tercer sector i combinarà producte fresc a preus assequibles amb formació professional i inserció laboral en oficis del comerç.
TINENÇA D'ARMES
Quant a les penes per tinença d'armes, Collboni ha expressat que les actuals penes a Espanya "és evident que no són prou dissuasives" i que, com a mínim, s'han d'homologar a les d'altres països europeus, perquè no sembli més barata la tinença d'armes a Espanya.
"No existeix el risc zero ni el delicte zero, ni a Barcelona ni enlloc, però sí puc dir a la ciutadania que anem en la bona direcció i que hem pres decisions inèdites", ha dit.
Ho ha exemplificat en el nou conveni de cooperació amb Interior pel qual s'implementen 500 càmeres de videovigilància a Barcelona o la unitat de policia per investigar el tràfic de drogues que lidera la fiscal en cap de Barcelona.
Sobre la seguretat durant les festes de la Mercè, ha sostingut que des de fa tres anys que s'han "intensificat" els controls d'armes blanques i opina que, a grans trets, està funcionant molt bé tota la política de detecció i prevenció d'armes blanques.