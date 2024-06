Collboni, sobre el Disfrutar: "Ressalta la riquesa i diversitat de la nostra estimada gastronomia"

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat el reconeixement al restaurant Disfrutar, dels xefs catalans Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, que s'ha coronat a la ciutat nord-americana de Las Vegas com el millor del món el 2024 durant la gala dels premis The World's 50 Best Restaurants.

"Ressalta la riquesa i diversitat de la nostra estimada gastronomia", ha expressat en una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual ha dit que és un testimoni del talent i la dedicació de Castro, Xatruch i Casañas.

Ha afegit que també és un testimoni de la identitat cultural i compromís de Barcelona amb l'excel·lència: "Enhorabona, Disfrutar! Continuem compartint el millor de la ciutat amb el món".