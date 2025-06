Collboni discrepa de Clos sobre l'habitatge: "Estem fent una cosa radicalment diferent"

Anuncia que assistirà a la desfilada de l'Orgull de Budapest, prohibida pel Govern d'Hongria

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat discrepàncies amb l'exalcalde socialista Joan Clos (1997-2006) sobre la construcció d'habitatge: "Estem fent una cosa radicalment diferent", ha sostingut.

Ho ha dit aquest dijous una entrevista a La 2 i Ràdio 4 en preguntar-li per les declaracions de l'ex-primer edil en una entrevista del diari 'Ara' diumenge passat, en la qual va defensar que "ni un euro públic ha d'anar a la construcció d'habitatge".

Collboni ha assegurat que no està en absolut d'acord amb aquesta idea, si bé ha admès que en etapes anteriors es va dur a terme molta promoció d'habitatge protegit i ha opinat que "en cada context, els responsables polítics han de prendre decisions diferents".

HONGRIA I ISRAEL

Collboni també ha anunciat que assistirà a la desfilada de l'Orgull de Budapest, que se celebra el pròxim 28 de juny i que ha estat prohibida pel Govern d'Hongria, a la qual ha estat convidat per l'alcalde de la ciutat.

Ha afirmat que viatjarà a la capital hongaresa "en defensa, no només del col·lectiu LGTBI, sinó en defensa del dret a la lliure manifestació", que ha lamentat que es qüestioni en un país de la Unió Europea.

Sobre el Sónar i la seva vinculació amb el fons KKR, ha explicat que aquesta empresa no figura en la llista difosa per la UE per cooperar directament o indirectament amb la guerra d'Israel a Palestina: "Hem de ser molt rigorosos amb quines empreses no s'ha de col·laborar".

El ple de Barcelona va aprovar divendres passat una proposició per trencar relacions amb Israel i prohibir la contractació d'empreses que estiguin implicades d'alguna manera amb la vulneració dels drets humans.

AIRBNB I CAS LEIRE

Collboni ha assenyalat que dimarts vinent mantindrà una reunió amb el director general d'Airbnb, Brian Chesky, a qui traslladarà la decisió del consistori d'extingir les llicències de pis turístic el 2028 i l'avisarà que "ha de complir les normes" i no anunciar pisos il·legals.

Respecte al cas Leire, l'ha qualificat de "vodevil polític" i ha sostingut que el millor servei que pot fer l'administració en aquests casos és parlar del que realment amoïna la ciutadania, en les seves paraules.