Collboni dialoga sobre el dret a l'habitatge amb el governador de Buenos Aires (Argenitna)

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha rebut aquest divendres el governador provincial de Buenos Aires (Argentina), Axel Kicillof, a l'Ajuntament, amb qui ha compartit les iniciatives que està impulsant el consistori barceloní en relació amb el dret a l'habitatge.
Totes dues autoritats han coincidit en la necessitat d'enfortir el paper de les administracions locals en qüestions "tan fonamentals" per a la defensa del benestar de la ciutadania" com l'impuls de l'economia, el coneixement, les grans infraestructures de país i la seguretat, informa el consistori en un comunicat.
Kicillof va ser elegit governador el 2019 i des d'aleshores ha impulsat polítiques orientades al desenvolupament productiu, la inversió en educació i salut, i l'enfortiment de l'estat provincial.