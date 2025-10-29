Collboni destaca el progrés "amb fermesa, intel·ligència i compromís" de la Guàrdia Urbana

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat el progrés a futur "amb fermesa, intel·ligència i compromís" de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Així ho ha dit durant l'acte de celebració de la Diada de la Guàrdia Urbana 2025, que ha presidit aquest dimecres, i en la qual s'han lliurat les medalles al mèrit i a l'antiguitat del cos de policia de Barcelona, informa el consistori en un comunicat.
En l'acte també han participat el tinent d'alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, i el cap de la Guàrdia Urbana, l'Intendent Major Pedro Velázquez i ha assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon.
Collboni ha remarcat que el cos ha arribat a gairebé 3.500 agents, "la xifra més alta de la història" i ha anunciat la incorporació de 100 nous agents en una propera convocatòria.
"IMBATIBLES I IMPRESCINDIBLES"
En aquesta línia, ha ressaltat la professionalitat dels agents que són, al seu semblar, "imbatibles i imprescindibles per a Barcelona" i ha agraït als agents la seva valentia al carrer i el seu rigor als despatxos, textualment.
També ha volgut fer una crida a la ciutadania per col·laborar amb la Guàrdia Urbana: "els barcelonins i les barcelonines som la base de la nostra policia de proximitat", ha assegurat.
Durant l'acte s'han lliurat 202 guardons, entre les medalles i plaques internes per a membres del cos, les medalles i plaques externes, les medalles per 25 anys de servei i els obsequis per a agents jubilats.