Collboni destaca el "llenguatge comú" dels alcaldes de les ciutats euromediterrànies davant els reptes de futur

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat aquest dimecres el "llenguatge comú" dels alcaldes de les ciutats euromediterrànies davant els reptes de futur, a més de la seva entesa en àrees de la vida quotidiana, com quan parlen de mercats, barris i escoles.
Ho ha dit en la inauguració de la Conferència de Ciutats Mediterrànies Barcelona +30 que aplega uns 40 alcaldes i representants de les regions euromediterrànies, organitzada amb MedCities i l'Institut Europeu de la Mediterrània, amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i Catalunya Internacional i que se celebra fins aquest dijous pels 30 anys del Procés de Barcelona.
L'acte ha comptat amb la participació de la presidenta en funcions de MedCities, Clare Hart; la directora de Cooperació amb Àfrica, el Món Àrab i Àsia del Govern central, Cecilia Garcia; el president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània, Sénen Florensa, i la presidenta de la Fundació Anna Lindh, la princesa Rym Ali.
Collboni ha apuntat a problemes que afecten tot l'arc mediterrani, com la crisi climàtica i les desigualtats, i ha interpel·lat els presents perquè, al final de la trobada, es pugui aprovar una declaració institucional que fixi 6 grans àmbits d'actuació compartida.
"Aquests són reforçar la governança; avançar en resiliència climàtica i desenvolupament urbà sostenible; impulsar el desenvolupament econòmic local; millorar la prestació de serveis públics i la qualitat democràtica local; assegurar la rendició de comptes dels compromisos que adoptarem; i promoure la diplomàcia de ciutats per a un Mediterrani de pau", ha detallat.
Hart ha destacat que les institucions barcelonines han liderat la lluita per unir les ciutats mediterrànies, en una aliança que ja agrupa 91 membres, un fet que "reforça la veu de la regió al món".
En la seva intervenció, Garcia ha subratllat el paper de les autoritats locals perquè els reptes "més importants" del Mediterrani són presents a totes les ciutats i són a la primera línia de lluita.
Florensa ha reiterat el missatge de lluita comuna entre la regió euromediterrània per afrontar els reptes actuals, sobretot el canvi climàtic.
Finalment, Ali, que ha intervingut per videoconferència, ha coincidit amb Hart a remarcar el poder de l'aliança i ha afegit que el futur d'aquest territori passa per aquesta xarxa de ciutats i països.