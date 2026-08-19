Collboni destaca la inversió en la Barceloneta per "garantir" que els veïns puguin quedar-se

BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la inversió de l'Ajuntament de 46 milions d'euros destinats a les obres de millora del barri de la Barceloneta per a, ha dit, "garantir el dret a quedar-se" dels veïns.
En declaracions als periodistes aquest dimecres des de l'Escola Bressol Municipal La Mar, Collboni ha explicat que en aquest barri hi havia una alta demanda de la construcció d'escoles, centres d'atenció primària o espais poliesportius, un barri que també té una "pressió turística" alta.
El pla d'inversions a la Barceloneta ascendeix a 46 milions d'euros (21,5 per a equipaments, 17,8 per transformar l'espai públic i 6,8 per a la rehabilitació d'habitatges públics), un 49% més del previst a l'inici del mandat, i moltes de les obres ja han finalitzat, mentre que unes altres continuen executant-se o s'engegaran en els propers mesos.
Les obres d'ampliació de la guarderia, amb un pressupost d'1,1 milions d'euros, responen a una demanda ciutadana per ampliar les places fins a les 100 previstes al setembre, i Collboni admet que "hi havia un dèficit estructural, en aquest cas d'ampliació", i per això s'està construint ràpidament i amb mètodes sostenibles, perquè es reprengui l'activitat amb normalitat el proper 8 de setembre.
ALTRES ACCIONS
L'alcalde ha anunciat que en el mes de setembre es realitzarà la licitació de la plaça Poeta Boscà, per adaptar-la als jocs infantils i millorar la qualitat d'estada a la mateixa plaça, tot i que a principis d'estiu ja es va crear un espai d'ombra, la qual cosa, segons Collboni, els veïns "han agraït".
D'altra banda, l'Ajuntament ha comprat un edifici al barri on es farà el nou centre d'atenció primària de la Barceloneta, que tindrà una superfície de 3.000 metres quadrats i "alliberarà l'espai a l'Hospital del Mar".
Collboni ha lamentat que, en altres barris, les obres "no es podran veure acabades en 2 o 3 anys, però en molts altres casos sí i els veïns les podran percebre directament".
També ha destacat el suport del consistori a les entitats del barri i ha assegurat que "molt aviat" estarà en marxa el nou local d'entitats del passeig Joan de Borbó, una de les reivindicacions històriques del barri segons l'alcalde.
HABITATGE TURÍSTIC I PROTEGIT
Collboni ha apuntat que la Barceloneta "ha estat històricament un dels barris més afectats per l'impacte dels pisos turístics", ha xifrat els legals en 120 i ha afirmat que en 2028 quan s'eliminin les llicències serà un barri que ho notarà especialment.
"Continuem amb el pla d'inspeccions d'aquells allotjaments que estimem que són il·legals, a la Barceloneta es calcula que hi ha un centenar, i que en aquests moments estan els expedients oberts", ha agregat.
Preguntat per la falta d'inici de nou habitatge protegit en 2025 en els municipis catalans, ha afirmat que no és el cas de la ciutat de Barcelona i ha dit que es lliuraran durant aquest mandat 3.000 habitatges.
Així mateix, ha destacat la construcció de 5.000 habitatges, tot i que ha admès que comparteix la "preocupació" del sector de la construcció i la promoció d'habitatges protegits per agilitzar els processos burocràtics.
Finalment, ha dit que els ajuntaments necessiten que la Generalitat i l'Estat hi ajudin i ha assenyalat que a la tardor demanaran fons europeus directes per a la promoció d'habitatge protegit.