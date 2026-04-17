Collboni destaca els valors democràtics de Barcelona davant la GPM

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat els valors democràtics de Barcelona per la cimera Progressive Mobilisation que se celebra a la ciutat aquest divendres i dissabte i que comptarà amb els presidents del Brasil, Mèxic, Colòmbia i l'Uruguai, Luiz Inásio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro i Yamandú Orsi, respectivament, i el president del Consell Europeu, António Costa.
"Barcelona té molt clar quin és el seu lloc al món. Amb la Global Progressive Mobilisation, assumim amb orgull la responsabilitat de ser la capital de l'acció progressista global. És el moment en el qual les majories socials de tot el món hem de sortir a defensar els nostres drets i a manifestar el rebuig a la guerra. Barcelona és, un cop més, l'altaveu", ha dit en un article a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press.
Collboni ha assegurat que la capital catalana està "al costat de la pau i dels més vulnerables"; a favor del multilateralisme, la diplomàcia, la llibertat, la democràcia i la justícia i en contra dels nous imperialismes i autoritarismes.
"El món no mereix la por, l'odi ni la cobdícia de narcisistes, masclistes, racistes, homòfobs, autòcrates i tecnoligarques. Podem aturar-los, com s'ha demostrat a Hongria i a les grans ciutats franceses, amb el nostre principal poder: les urnes", ha dit.
Ha defensat que els progressistes tenen la "responsabilitat històrica de defensar el que sempre hem estat" perquè considera que el progressisme és el moviment de l'esperança al món de demà.