Collboni destaca el "bon camí de millora" de Collserola en el 15è aniversari de la declaració com a parc natural

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona i president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, ha reivindicat el "bon camí de millora" del parc de Collserola, coincidint amb el 15è aniversari de la declaració com a espai natural.
Ho ha dit aquest dijous durant l'acte de traspàs de la presidència del Consorci del Parc natural de la Serra de Collserola al delegat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, un cop arribats a l'equador del mandat, explica un comunicat.
L'alcalde ha destacat que Collserola és un "autèntic miracle verd" enmig d'una zona amb una alta pressió dels municipis que l'envolten i per la quantitat de visitants que van al parc cada any, prop de 5 milions.
També ha remarcat els reptes als quals ha aconseguit enfrontar-se el parc i que han impulsat la millora de la seva gestió, com la sequera i les creixents polítiques de prevenció d'incendis, i ha defensat continuar-la desenvolupant.
Finalment, ha instat la Generalitat a materialitzar l'aportació extraordinària d'1 milió d'euros anunciada aquest any i que contribuirà a la conservació de Collserola, la seva biodiversitat i la gestió del propi parc, en les seves paraules.