Collboni després del suïcidi de dues germanes abans de ser desnonades: "Estem esglaiats"

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat la mort de dues germanes que s'han suïcidat aquest dilluns abans de ser desnonades del seu domicili situat al carrer Navas de Tolosa del barri de Sant Andreu de Barcelona, i ha afirmat: "Estem esglaiats per l'horrible notícia".

"No deixo de pensar que els serveis socials de l'Ajuntament havien intentat contactar amb elles per oferir-les assistència en diverses ocasions, totes elles sense resposta", ha dit en declaracions a Europa Press.

Així, l'alcalde ha apuntat que "aquesta amarga tragèdia posa en relleu el principal problema al que s'enfronta avui la ciutat, el preu de l'habitatge".

"Aquesta és la prioritat primera del Govern municipal. No estalviarem esforços en la determinació d'augmentar la dotació d'habitatges de la ciutat, tant facilitant sòl per promoure habitatges públics com facilitant la promoció privada", ha afegit.

Finalment, Collboni ha afirmat que Barcelona necessita més habitatge "per contenir els preus".