Collboni, després d'un any de mandat: "Barcelona ha tornat amb més força que mai"

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assenyalat aquest dilluns que "Barcelona ha tornat amb més força que mai", un any després de ser investit alcalde de la ciutat.

Ho ha dit en un apunt a X recollit per Europa Press, en el qual ha assegurat que la ciutat té un lideratge "proper, exercit des del diàleg i els grans pactes en col·laboració amb la societat civil i els agents socials i econòmics".

Ha qualificat la capital catalana de "ciutat dinàmica, amb grans transformacions urbanes, referent en sostenibilitat i en la lluita contra el canvi climàtic".

També ha afirmat que Barcelona té un espai públic ordenat, planificat, net i segur, i ha defensat que és una ciutat "acollidora i equitativa que situa les persones en el centre, igualitària i feminista".

Per a ell, Barcelona és una ciutat que vetlla per l'accés a l'habitatge, "generadora d'oportunitats, referent en la transformació tecnològica" i que aposta per la ciència i la digitalització, amb un desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu, textualment.