Collboni descarta avenços en les negociacions amb Junts: "Som on érem"

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha descartat que s'hagin produït avenços en les negociacions amb Junts per a la governabilitat i el pressupost municipal: "Som on érem".

En una roda de premsa aquest dilluns preguntat per la situació de les negociacions, ha explicat que aquesta setmana les reprendrà amb els grups que "han mostrat predisposició per afavorir la governabilitat de la ciutat", en referència a Junts, BComú i ERC.

"És molt legítim fer reflexions i especulacions en algun mitjà, però som on érem, no hi ha novetats perquè no hi ha hagut converses durant els dies de Nadal", ha recalcat.

Ha insistit que el seu compromís és tenir un govern de coalició i pressupostos "abans de la primavera", i ha recordat que el seu objectiu per al primer semestre del mandat era començar el govern amb mesures com el Pla Endreça i polítiques socials.

El líder de Junts al consistori, Xavier Trias, també va negar la setmana passada que hi hagi un pacte entre el seu partit i el del PSC per governar l'Ajuntament: "Tot són invencions perquè res és exacte", va sentenciar.