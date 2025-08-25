Collboni, des de Jordània: "El veto a l'alcalde és anecdòtic, l'important és que entri ajuda"

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha afirmat aquest dilluns durant el seu viatge oficial a Jordània que "el veto a l'alcalde és anecdòtic, l'important és que entre ajuda a Gaza ja".
Així ho ha informat el consistori en un comunicat en el qual Collboni ha ratllat de "gravetat cruel" que 6.000 camions amb ajuda humanitària no puguin entrar a la franja, després de visitar les instal·lacions que l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins a Pròxim Orient (UNRWA) té prop d'Amman.
L'alcalde ha remarcat el compromís de Barcelona amb Palestina i ha assenyalat que l'objectiu principal de la visita al territori palestí era "afavorir i garantir l'ajuda humanitària per aquells que en aquests moments estan sofrint el setge a la franja de Gaza".
"Barcelona és una ciutat escoltada des de fa molts anys, especialment volguda en aquestes terres i crec que la posició del govern israelià l'única cosa que fa és reforçar la importància dels missatges que llancem des de Barcelona i les mesures d'ajuda concreta que estem desenvolupant", ha afegit.
Finalment, Collboni també ha agraït les mostres de suport que ha rebut els últims dies, destacant els missatges dels alcaldes de Belén i Ramallah, als quals finalment no ha pogut visitar en Palestina pel veto de les autoritats israelianes.