Collboni demana a la UE situar l'habitatge al nivell de la defensa

BRUSSEL·LES 24 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamat aquest dimarts a la Unió Europea (UE) que situï l'habitatge al mateix nivell que altres prioritats estratègiques com la defensa i ha insistit en la necessitat que el pròxim pressupost comunitari inclogui finançament directe perquè les ciutats puguin fer front a la crisi habitacional.
"De la mateixa manera que reconeixem que hi ha un front exterior, que és el de la defensa, hi ha un front interior, que són les desigualtats", ha advertit durant la seva visita a Brussel·les, en la qual ha subratllat que "la principal font de desigualtat" que tenen ara les grans ciutats "es diu accés a l'habitatge".
L'alcalde ha defensat que aquest problema ha d'estar "a la mateixa alçada" que altres sectors en l'agenda europea i ha insistit que la ciutadania ha de percebre que les institucions comunitàries "s'ho prenen molt seriosament" i tenen recursos per ajudar els municipis.
En aquest context, Collboni ha assenyalat que Barcelona es troba en una fase "més estructurada i més sòlida" de la seva estratègia per influir en les polítiques europees i ha defensat que el pressupost comunitari, actualment en negociació, contempli l'habitatge com una prioritat amb fons que arribin directament a les ciutats del bloc.
FONS PER A REGENERACIÓ URBANA I CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE SOCIAL
Així, ha demanat recursos per impulsar "rehabilitació, regeneració urbana o construcció d'habitatge protegit", alhora que ha defensat que l'àmbit local ha de tenir un paper central en la gestió d'aquests fons.
Respecte al Pla d'Habitatge Assequible que va presentar la Comissió Europea el passat mes de desembre, l'alcalde ha considerat que suposa un "salt qualitatiu importantíssim", en un àmbit que fins ara no havia estat prioritari a nivell comunitari.
"No era evident que hi hagués un pla d'habitatge, ni que fos tan ràpid", ha assenyalat, després d'explicar que inicialment es preveia per a aquest any i finalment es va avançar a finals del 2025.
En tot cas, ha advertit que el següent pas ha de ser dotar-lo de contingut concret i finançament. "El salt qualitatiu ara és que aquest pla tingui accions i, sobretot, que tingui fons econòmics que arribin a les ciutats i a les regions", ha apuntat.
RECLAMA CONTACTE DIRECTE AMB LES CIUTATS
A partir d'aquest nou escenari, Collboni ha instat l'executiu comunitari a mantenir un contacte directe amb les ciutats per conèixer de primera mà l'impacte de la crisi habitacional i orientar les polítiques europees.
"El que sí els demanem és que seguin amb els alcaldes i les alcaldesses que estan gestionant el dia a dia de la crisi de l'habitatge", després de convidar els responsables comunitaris a visitar tant Barcelona com altres ciutats europees afectades per l'encariment dels preus.
Un problema "estès a tot el continent", que "no només afecta els sectors més vulnerables, sinó també les classes mitjanes urbanes de gent jove" que, fins i tot amb uns "ingressos normals i estabilitat laboral, no poden afrontar un lloguer o la compra d'un pis a la seva ciutat".
"Nosaltres hem tingut increments del lloguer en els últims deu anys del 70%, però hi ha ciutats com Budapest que han arribat al 100%", ha assenyalat, la qual cosa, a parer seu, reforça la necessitat d'una resposta coordinada a nivell europeu i d'incorporar l'habitatge com a eix central de les polítiques comunitàries.