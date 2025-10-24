Collboni demana a la UE fons extraordinaris per afrontar la crisi del preu de l'habitatge

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sostingut que la crisi del preu de l'habitatge és la "nova pandèmia" a la qual s'enfronten els ciutadans de les grans ciutats europees, per la qual cosa ha demanat a la Unió Europea que l'afronti amb fons extraordinaris.
En unes declaracions als mitjans aquest divendres, ha agraït al president del Govern central, Pedro Sánchez, que hagi estat un dels "caps de govern que més clarament ha defensat" la posició dels alcaldes europeus respecte a la crisi de l'habitatge.
L'alcalde ha defensat que la UE hauria de desplegar "nous fons que ajudin les ciutats a promoure i construir habitatge assequible per a les famílies treballadores, joves i classes mitjanes", tal com va fer amb els fons Next Generation després de la pandèmia de la covid-19.
A través del moviment Mayors for Housing, Collboni i la resta d'alcaldes europeus que lideren el moviment van enviar dimecres una carta als líders europeus en l'àmbit de la cimera del Consell Europeu per reclamar solucions "urgents" en matèria d'habitatge.
En la missiva, els alcaldes han avisat que "no hi ha temps a perdre" en aquesta crisi, per la qual cosa han demanat plantejar mesures ambicioses que posin les grans ciutats al centre per començar a combatre la pujada de preus de lloguer i la compra d'habitatges.