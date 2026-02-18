Collboni demana respecte per Felipe González: "No m'abonaré a un atac a la seva figura"

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat respectar l'expresident del Govern central Felipe González per les seves contribucions a la democràcia, després que l'exlíder del PSOE expliqués que preveu votar en blanc en les pròximes eleccions generals: "De vegades no el reconec, però no m'abonaré a un atac a la seva figura".
"Jo entenc que pugui indignar alguns dels meus companys, però faria una crida a la serenitat i a recordar què va suposar el lideratge de Felipe González per al nostre país", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a La 2Cat i Radio 4 recollida per Europa Press.
En aquest sentit, ha reivindicat González com un "polític democràtic" que va impulsar la universalització de la sanitat i l'educació, la democratització de l'exèrcit i l'entrada d'Espanya a la Unió Europea, en les seves paraules, liderant una etapa de progrés molt important.