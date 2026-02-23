Collboni demana respectar els altres i l'"espai comú" després dels incidents pels 'therians'

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sostingut que el govern municipal defensa tota forma de manifestació pacífica, sempre que es respecti els altres i l'"espai comú", després dels incidents de dissabte a la tarda a Arc de Triomf a Barcelona, en una suposada trobada de 'therians', que va acabar amb 5 persones detingudes per desordres públics.
"Cadascú es pot expressar com consideri, sempre respectant els altres, sempre respectant l'espai comú i, per tant, de manera pacífica i ordenada. Quan no és així, és quan hem d'intervenir i és el que hem fet, amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra", ha defensat l'alcalde en una roda de premsa aquest dilluns.
La suposada trobada de joves que actuen i es vesteixen amb màscares d'animals, convocada a través de les xarxes socials, va reunir milers de curiosos i va acabar amb desordres públics, enfrontaments i 5 detinguts.