Collboni demana prudència a Collserola davant els incendis: "No és la part de darrere de Barcelona"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a extremar la prudència a Collserola davant el període d'alt risc d'incendi i ha destacat: "Collserola no és la part de darrere de Barcelona. Collserola és Barcelona".
Així s'ha expressat en un article d'opinió publicat aquest dimecres a 'El Periódico de Catalunya', recollit per Europa Press, després de l'episodi que va patir el parc el divendres passat, que va obligar a confinar durant unes hores Can Caralleu.
Segons l'alcalde, en els darrers anys s'ha "intensificat la gestió forestal" del parc i ha assenyalat que el 2025 s'han realitzat treballs forestals a 686 hectàrees, un 19% més que l'any anterior, i s'han condicionat uns 110 quilòmetres de la xarxa viària bàsica a tots els barris de muntanya.
"És un treball poc visible, però essencial quan arriba una emergència", ha sostingut Collboni, que ha defensat que protegir Collserola requereix gestió, recursos i cultura de la prevenció, però també precisa de responsabilitat ciutadana.
També ha reivindicat a la capital catalana com a "ciutat forestal" i ha destacat la ràpida actuació dels Bombes de Barcelona, la Generalitat, la Guàrdia Urbana i els Agents Rurals en l'incendi de la setmana passada.