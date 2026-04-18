Collboni demana "organitzar l'esperança de les regions" i convertir-la en majories nacionals

L'HOPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat "organitzar l'esperança de les regions" i convertir-la en vots que permetin formar majories nacionals, perquè creu que el moment de l'extrema dreta arriba a la seva fi.
"Comença a haver signes que s'esgota. I s'acabarà en la mesura que donem respostes", ha dit en la seva intervenció aquest dissabte durant la segona jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via.
Ha elogiat la victòria de la candidatura pro-europea de Péter Magyar a Hongria i de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, "quan semblava que tot estava perdut"; ha reclamat l'alliberament de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, i ha augurat la fi de les motoserres a Argentina, en al·lusió irònica al seu president, Javier Milei.
SOLUCIONAR L'HABITATGE
"Som més del que ens volen fer creure que som", ha reivindicat Collboni, i ha apuntat a l'habitatge com a principal repte que la política ha d'afrontar.
"La gent no només ens demana que ens posem dempeus, que ho fem; que diguem que no, que ho fem; sinó que oferim solucions concretes, i una d'elles sens dubte és l'habitatge", ha dit.