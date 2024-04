Collboni demana que les ciutats europees tinguin més pes a la Unió Europea

Diu que PSC i PP són "antitètics" malgrat investir-se gràcies al vot dels populars



L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat que les grans ciutats d'Europa, que concentren més del 50% de la població del continent, tinguin més pes en les institucions de la UE, i ha proposat que els reptes dels ajuntaments, com el problema de l'habitatge, disposin d'instruments comunitaris.

"Les ciutats són l'últim quilòmetre de la política europea, aquí és on es concentren les contradiccions i els desafiaments per al futur d'Europa, des de la transició ecològica fins al problema de l'habitatge", ha assegurat Collboni en una entrevista del diari italià 'Corriere della Sera' publicada aquest diumenge i recollida per Europa Press.

Collboni ha remarcat que la importància que tenen les grans ciutats no es correspon amb el seu pes institucional en l'arquitectura europea, per la qual cosa ha proposat, entre altres mesures, que en la reforma dels tractats per a l'ampliació de la UE "s'introdueixi una consulta vinculant a les grans ciutats".

Collboni també ha defensat que, malgrat que va rebre els vots del PP per ser investit, socialistes i populars són antitètics, i ha valorat que el PP li va donar suport per evitar que Barcelona estigués governada per un partit independentista.

L'alcalde ha posat com a prioritat posicionar Barcelona dins d'Espanya, després d'"anys d'inestabilitat política lligats al procés", i ha valorat que lidera l'ajuntament de la capital de Catalunya i de la cocapital d'Espanya, donat el pes econòmic, cultural i científic de la ciutat a l'Estat.