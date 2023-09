Collboni demana "fer de la Mercè un cant de confiança en el futur" i crida a gaudir-la

L'alcalde de Kíev (Ucraïna), ciutat convidada, agraeix el "suport constant" al poble ucraïnès



L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat "fer de la Mercè un cant de confiança en el futur" i ha cridat als barcelonins a gaudir de la festa major, durant la benvinguda a l'acte de la lectura del pregó que dóna inici a les festes des del Saló de Cent de l'Ajuntament.

Ha erigit Barcelona com a una ciutat "solidària, d'acolliment", i ha expressat el suport de la capital catalana a Ucraïna, el Marroc i Líbia; en concret, ha destacat que per primera vegada una ciutat en guerra sigui la convidada d'honor, com l'és aquest any Kíev (Ucraïna).

Al seu torn, ha reivindicat la llibertat creativa i d'expressió, i en relació al pregó, que ha definit com un acte d'amor a la paraula i a Barcelona, ha dit: "Avui diem sí a la paraula i diem no a la censura de qualsevol tipus, perquè la censura no té cognoms ni cap justificació".

També ha reconegut "la valentia de totes les dones que avui obren portes i derroquen murs que ningú ha fet mai" i ha nomenat els reptes que la ciutat té per davant per fer una ciutat més justa, amb habitatge i ocupació per a tots, ha dit.

"Tenim una responsabilitat col·lectiva, davant nosaltres mateixos i davant tota Europa, com recordava avui l'alcalde de Kíev, i és fer de Barcelona un símbol d'esperança. Catalunya, Espanya i Europa també es construeixen col·lectivament", ha proclamat.

KÍEV AGRAEIX L'AJUDA DE BARCELONA

L'alcalde de Kíev, Vitali Klichkó, ciutat convidada en la Mercè d'aquest any, ha agraït l'Ajuntament de Barcelona el "suport constant" i l'ajuda al poble ucraïnès que fugia de la guerra.

"Estem profundament agraïts als nostres amics que ens donen suport i ens ajuden. A aquells que també volen explicar i mostrar més al món què és Ucraïna", ha dit Klichkó, que ha agraït especialment Collboni i l'exalcaldessa, Ada Colau, que ha assegurat que és molt amiga de Kíev.

A l'acte han assistit la consellera de Territori, Ester Capella; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el líder del PSC, Salvador Illa; els líders dels grups municipals, a més de regidors i diputats del Parlament.