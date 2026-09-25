Collboni demana "corresponsabilitat" a Collserola durant l'última fase del tancament per la PPA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Afirma que els negocis afectats "compten i comptaran" amb el suport del consistori i amb les indemnitzacions
BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat "corresponsabilitat" a la ciutadania amb la problemàtica de la pesta porcina africana (PPA), que manté tancat el parc de Collserola, després de l'entrada a l'última fase d'erradicació.
Així s'ha expressat en resposta a un prec formulat per la regidora d'ERC Rosa Suriñach en el ple d'aquest divendres, en el qual ha demanat a l'alcalde que utilitzi "la veu de Barcelona" per demanar una desescalada de les mesures que afecten Collserola quan sigui possible.
En concret, li ha demanat que traslladi a la Generalitat, que és la que té les competències per reobrir el parc, que "allà on calgui restringir, es restringeixi, però allà on es pugui controlar i sigui segur, s'obri".
Collboni ha assegurat que així ho ha traslladat al conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i ha expressat el seu suport als establiments comercials que estan sent afectats pel tancament.
"Els negocis afectats compten i comptaran amb el nostre suport i amb les indemnitzacions que corresponguin per part de la Generalitat, i reclamarem que es tramitin i arribin amb la màxima rapidesa possible", ha subratllat l'alcalde.
UNIÓ DE PAGESOS
Justament, aquest divendres l'alcalde ha mantingut una reunió amb el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos (UP), Rossend Saltiveri, que en unes declaracions als mitjans després de la trobada ha celebrat la bona feina fins avui però ha recordat que "no s'ha acabat".
Respecte al tancament de Collserola, ha assegurat que veu comprensibles les peticions de reduir les restriccions però ha demanat comprensió: "Com a ramaders del territori de Catalunya i de tot el país, necessitem que aquesta lluita arribi a bon port", ha dit.