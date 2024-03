Collboni demana a BComú que voti els seus pressupostos i afirma estar disposat a ampliar el govern

L'alcaldessa de la Corunya, Inés Rey, rebutja que el municipalisme no tingui ideologia: "És un mite"



BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat a l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau, que doni suport als seus pressupostos i ha afirmat que està disposat a ampliar el govern municipal amb les forces de progrés".

Ho ha dit en la taula 'Pobles i ciutats de Catalunya, endavant!', en el 15è Congrés del PSC que se celebra a Barcelona, i en el qual ha intervingut juntament amb la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret; l'alcaldessa de la Corunya, Inés Rey, i l'eurodiputat del PSdeG, Nicolás González.

Ha avisat Colau que no pot cometre el "mateix error" que els Comuns, en referència al seu rebuig als pressupostos de la Generalitat, que també va provocar que es retiressin els pressupostos generals de l'Estat (PGE).

"M'agradaria fer una crida als que no han fet possible el pressupost de la Generalitat i de rebot han provocat que el Govern d'Espanya hagi de retirar els seus pressupostos, que no cometin el mateix error a la ciutat de Barcelona", ha assenyalat Collboni.

Així mateix, l'alcalde barceloní ha manifestat que està determinat a tirar endavant els comptes municipals "per la via que sigui", també ampliant el govern municipal amb les forces de progrés, ha constatat.

"Però primer s'acorden les polítiques i es voten els pressupostos", ha afegit, i ha assegurat que Catalunya es juga la concòrdia de cara al nou cicle de les eleccions del 12 de maig.

LLUÏSA MORET

Per la seva banda, Moret ha descrit que els pròxims comicis catalans del 12 de maig són una "gran oportunitat de trencar amb 10 anys d'ostracisme, d'inacció i de no gestió" i ha reivindicat el líder del PSC, Salvador Illa, com a president per dur-ho a terme.

A més, Moret ha defensat que el "municipalisme socialista és una manera de fer diferent".

"Si hi ha un element que singularitza i que forma part de l'essència més important del nostre partit és justament el compromís municipalista", ha afegit.

INÉS REY

L'alcaldessa de la Corunya, Inés Rey, ha subratllat la importància de la política de proximitat: "Hi ha qui creu que el municipalisme no té ideologia, i jo crec que això és un mite que cal començar a desmuntar".

Ha assegurat que, per culpa de la ideologia, s'estan "aturant" desenvolupaments importants a nivell urbà en polítiques públiques, sostenibilitat i medi ambient, cultura o igualtat, entre d'altres.

Ha dit que, malgrat la victòria del PP en les eleccions autonòmiques gallegues, el PSdeG "governa més gallecs que cap altre partit" pel seu lideratge a les zones urbanes com la Corunya, Vigo i Lugo.

Ha lamentat la falta d'inversió del govern autonòmic del PP en habitatge quan la Corunya és "la tercera ciutat d'Espanya on més puja el preu, més que a Madrid", i ha recordat que hi ha 2.820 persones que esperen un habitatge de lloguer social, mentre que el govern ha entregat 40 habitatges en els últims 12 anys, segons ella.

NICOLÁS GONZÁLEZ

L'eurodiputat ha augurat una victòria del primer secretari del PSC, Salvador Illa, en les eleccions catalanes del 12 de maig, i ha assegurat que serà el guanyador perquè ha parlat de les preocupacions "reals" com la sequera, l'habitatge, la creació d'ocupació i la reindustrialització.

Per González, és recognoscible que una ciutat està governada per socialistes: "Te n'adones, perceps que s'estan fent polítiques socialistes, que importen a les persones", i ha dit que passa el mateix a nivell europeu amb les polítiques de transició energètica, clima, energia, salut i canvi climàtic.