Collboni demana als Reis Mags pau i "protegir als nens" davant les guerres

Els Reis arriben a Barcelona per mar i reben la "clau màgica" que obre totes les cases



BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat als Reis Mags pau i "protegir als nens, que són els més vulnerables" davant les guerres tant a Europa com a Orient Mitjà, a la seva arribada aquest divendres a Barcelona per mar a bord del pailebot Santa Eulàlia, al Portal de la Pau.

Collboni ha rebut als Reis a la seva arribada al Port de Barcelona, passades les 16.30 hores, i els ha transmès que els nens de la ciutat s'han portat "súper bé" aquest any i que han vingut a rebre'ls amb molta il·lusió.

"A Barcelona, la vostra arribada ens omple el cor de felicitat; als més petits els regaleu il·lusió i als més grans ens feu reviure la il·lusió de la nit més màgica de l'any", ha afegit, després del que ha apuntat que aquest any els Reis comptaran amb més de 1.200 ajudants en la cavalcada pel centre de la ciutat.

L'alcalde, que ha estat acompanyat pel president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i la tercera tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, ha demanat als Reis d'Orient que ajudin a que Barcelona sigui una ciutat "més bonica, més ordenada i on tots els nens, més enllà de les seves capacitats físiques, sensorials i intel·lectuals puguin jugar en tots els carrers i places".

També ha fer una crida perquè Barcelona sigui una ciutat "més acollidora, on créixer en llibertat i igualtat", i a tenir cura del planeta i el medi ambient.

Tot seguit, els ha lliurat les ofrenes de pa i sal i la "clau màgica" que obre totes les cases de Barcelona perquè els Reis d'Orient puguin repartir els regals a tots els nens de la ciutat.

MELCIOR

El Rei Melcior, acompanyat de Gaspar, Baltasar i tot el seu sèquit d'ajudants, ha volgut transmetre, un any més, el "missatge de pau, fraternitat i solidaritat" de Ses Majestats, davant els centenars de nens barcelonins que s'han aproximat per saludar-los.

De totes maneres, ha assegurat que aquest any estan "entristits per les guerres que fuetegen a tants països" i ha fet una crida a fer tot el possible per aturar aquestes guerres i que els nens de les zones de conflicte tinguin oportunitat de créixer.

"Molts petons als nens que pateixen a les ciutats assaltades, als malalts i ferits, i a tots els que no saben com protegir-se", i als nens de Barcelona els ha demanat que siguin bondadosos i que tinguin bon cor.

En acabar l'acte, Ses Majestats han saludat als nens barcelonins i han recollit les seves cartes, i els assistents han comentat que el Rei Melcior tenia una lleugera semblança al Mag Lari i que Gaspar recordava a la tinent d'alcalde Laia Bonet.