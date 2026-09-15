Collboni demana als nous agents de la Urbana combatre les armes blanques i la multirreincidencia

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
La policia barcelonina incorpora a 60 agents de les promocions 99 i 100A i arriba als 3.392 membres
BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha donat la benvinguda a les promocions 99 i 100A de la Guàrdia Urbana, formada per 60 nous agents, als quals ha demanat contundència per combatre "tres prioritats": la proliferació de delictes amb arma blanca, la multirreincidencia i la convivència i el civisme.
"Sigueu visibles, propers i exigents quan toca", ha assenyalat en un acte en la Rambla del Raval aquest dimarts, acompanyat pel delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle; el cap del cos, Pedro Velázquez, i diferents comandaments de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
L'alcalde també ha celebrat que, amb els nous agents, la Urbana arriba als 3.392 membres, als quals a l'estiu s'incorporaran 134 agents més, que a l'octubre començaran la seva formació en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
"Teniu tot el suport de l'alcalde i del govern municipal per fer bé el vostre treball", ha finalitzat Collboni, que ha destacat l'acció policial com un camp de batalla democràtic per deixar menys espai a la por, la demagògia, la xenofòbia i la intolerància.
Dels 60 nous agents, 57 són homes i 3 són dones, i de 33 ells provenen d'altres cossos policials, els quals s'afegeixen a la policia barcelonina en el marc del procés de creixement sostingut de la Urbana i després de l'entrada en vigor del nou conveni municipal.
BATLLE I VELÁZQUEZ
Batlle ha demanat als nous agents que no perdin "mai de vista la proximitat" que, segons ell, més enllà d'una manera de treballar, és una manera d'entendre la funció policial, i ha destacat l'aprovació del nou conveni com una oportunitat per treballar més i millor per la seguretat de Barcelona.
Per la seva banda, Velázquez els ha desitjat sort en aquesta nova etapa i els ha demanat proximitat amb els veïns i veïnes de la ciutat: "Que la rutina no us faci pensar que tots els processos són iguals. I que seguiu veient a les persones darrere de cada servei".