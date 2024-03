Collboni demana als grups "redoblar esforços i voluntats" per aprovar els pressupostos

BARCELONA, 14 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat aquest dijous als grups de l'oposició "redoblar esforços i voluntats" per aprovar els pressupostos municipals del 2024, que es votaran de manera definitiva en el ple del 22 de març.

Ho ha dit en una declaració institucional a l'Ajuntament, després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va convocar dimecres un avançament electoral el 12 de maig perquè el Parlament va tombar el projecte de pressupostos del 2024.

"Demano als grups que no abandonin Barcelona a la seva sort, que no condemnin els nostres conciutadans a perdre els recursos públics que necessiten i que necessitem per fer polítiques progressistes", ha afirmat.