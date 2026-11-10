Collboni demana aixecar un "mur de contenció democràtic" contra la negació del canvi climàtic

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat aixecar un "mur de contenció democràtic" per frenar la negació climàtica d'aquells partits que l'atribueixen a un cicle natural de l'evolució del clima i revertir a curt termini el canvi climàtic.
Ho ha dit en la inauguració aquest dimarts de la jornada 'Ciutats Resilients. Com s'adapten les ciutats europees al canvi climàtic', organitzada per l'Ajuntament i Impacte, el canal climàtic de Nació.
Ha subratllat que aquesta lluita és una batalla global i que necessiten recursos del Govern de la Generalitat, del Govern central i de la Unió Europea, alhora que ha afirmat que també calen "governs sensibles a aquestes causes".
"Insisteixo en la idea de la capacitat de crear consciència, sobretot quan hi ha una ofensiva política i ideològica tan confrontativa del canvi climàtic", ha subratllat després de recalcar que Barcelona ha pogut invertir els seus recursos en aquest àmbit a diferència d'altres ciutats metropolitanes amb els mateixos problemes, però amb menys recursos.
PREPARAR LA CIUTAT
Collboni ha recordat les pluges d'aquest octubre i el seu impacte a la ciutat, a més dels 40,9 graus que va registrar Barcelona el 7 de juliol, la temperatura més alta de la història de l'Observatori Fabra.
"I què hem de fer davant això? Estem desenvolupant el Pla Calor i la gran mesura estrella és preparar la ciutat per als 50 graus. Això té a veure amb tots els serveis municipals i al febrer farem la primera simulació", ha sostingut.
Ha afegit que la política climàtica "serà social o no serà", ja que l'objectiu és evitar que el canvi climàtic sigui una nova font de desigualtat i tots els barris tinguin escoles climatitzades i que els carrers no s'inundin.