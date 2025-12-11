Collboni demana un "acord nacional" entre administracions davant el sensellarisme

Afirma que la nova ordenança de civisme de Barcelona és la que la ciutat "necessita"
BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat aquest dijous un "acord nacional" entre les diferents administracions públiques catalanes per fer front al sensellarisme, un fenomen pel qual la ciutat inverteix, en les seves paraules, un milió d'euros a la setmana.
"Cal enfocar el sensellarisme en un sentit ampli, perquè té a veure amb la salut, sobretot amb la mental, amb fenòmens migratoris i molt especialment també, o principalment en aquests moments, amb la qüestió de l'habitatge. Per tant, una solució global no només per atendre aquestes persones a curt termini", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha lamentat que, davant aquest fenomen, la política municipal només és "pal·liativa" per evitar que hi hagi més gent al carrer i que tinguin condicions mínimes, especialment si hi ha menors.
Ha assenyalat que aproximadament un "60%" de la gent que dorm al carrer a Barcelona és gent que no pot dormir en equipaments municipals perquè el consistori té els serveis saturats, textualment.
Les paraules de Collboni es produeixen l'endemà de les xifres publicades per la fundació Arrels, que ha comptabilitzat un total de 1.982 persones dormint als carrers de Barcelona aquest 2025 --un increment del 43,2% respecte al seu últim recompte, elaborat el 2023--.
NOVA ORDENANÇA DE CIVISME
Sobre la nova ordenança de civisme de Barcelona acordada amb Junts i ERC --l'actual és vigent des del 2006--, ha celebrat que aquesta és l'ordenança que la ciutat "necessita" i ha lamentat que hagi estat una ordenança que els diferents executius han hagut de penar a abordar.
"Part de la ciutadania ha de prendre consciència que l'espai públic és de tothom, que la ciutat és casa nostra, que l'hem de cuidar, com ho fa el 95% de la gent. Però, malauradament, hi ha un 5% de la gent que no té aquesta consciència i que han de rebre sancions", ha dit.
Ha remarcat que "gran part" dels qui infringeixen l'ordenança de civisme de la ciutat són turistes.
Ha xifrat en un milió d'euros diaris la inversió del consistori en neteja i manteniment de la ciutat.