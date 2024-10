Collboni defensa "socialitzar els beneficis" del turisme per reduir la pressió fiscal a famílies

Sobre la Copa Amèrica: "Ha tingut una afectació molt menor de la que molta gent es pensava"

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat "socialitzar els beneficis" del turisme que rep la capital catalana per reduir la pressió fiscal de les famílies, pimes i autònoms, al fil de les propostes dels Comuns i ERC per aprovar els Pressupostos pel 2025.

"Nosaltres el que pretenem amb aquestes ordenances fiscals és congelar la fiscalitat sobre les famílies, els autònoms i les pimes, i augmentar la pressió fiscal d'aquest sector que li va millor a la ciutat, que és el sector turístic", ha sostingut en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press.

Collboni ha mantingut aquesta postura en preguntar-li per la proposta d'ERC de passar de 4 a 8 la taxa turística a Barcelona que, ha assegurat, des del govern municipal estan "estudiant amb bons ulls".

Ho ha dit, a més, després de l'aprovació aquest dimecres de la proposta d'Ordenances Fiscals 2025 del seu govern, que van superar el primer tràmit en la Comissió d'Economia i Hisenda amb el suport del BComú i ERC, així com els vots en contra de Junts, PP i Vox.

Per la seva banda, la portaveu de BComú, Janet Sanz, va avisar al PSC barceloní "que no es confiï" de cara a una aprovació dels comptes, i el portaveu d'ERC, Jordi Castellana, va admetre que el seu vot positiu el que va fer és iniciar un camí, textualment, en el qual queden alguns serrells que concretar.

COPA AMÈRICA

Preguntat per la seva opinió respecte a la Copa Amèrica i els seus efectes en la ciutat, Collboni ha defensat que "ha tingut una afectació molt menor de la que molta gent es pensava que tindria" en termes de massificació, i ha afirmat que l'esdeveniment està sent el que s'esperava i havia estat en edicions anteriors: una competició internacional patrocinada per grans empreses, textualment.

"Mai ha estat un esdeveniment massiu des del punt de vista de la presència física de persones seguint les regates, té a veure amb el seguiment que hi ha en els mitjans de comunicació", ha sostingut l'alcalde barceloní, que ha destacat les audiències a nivell internacional, així com el seguiment que va tenir la inauguració.