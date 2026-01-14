Collboni defensa al Senat una baixada del 4,9% del lloguer a Barcelona amb la llei d'habitatge

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat durant la seva compareixença en la Comissió d'Habitatge i Agenda Urbana del Senat que els preus del lloguer han baixat un 4,9% a la ciutat des que es va aplicar la llei d'habitatge.
"La realitat no s'amaga ni es maquilla, s'afronta, i jo el que els dic és que aquesta llei permet afrontar la pujada dels preus de lloguer a les grans ciutats i que dona resultats", ha sostingut l'alcalde, que ha xifrat en 220 euros el descens en els preus de la capital catalana.
Ha assenyalat que si no s'hagués aplicat la llei d'habitatge a Barcelona i aturat la pujada de preus la mitjana dels lloguers seria de 1.357 euros mentre que ara és de 1.135, la qual cosa, ha afirmat textualment, continua sent molt per a les famílies.
També ha destacat les "noves regles del joc" que, a parer seu, marca la llei d'habitatge, ja que a més de contenir preus també dota de seguretat jurídica els propietaris, assegurant-los una rotació menor dels contractes.
Respecte als contractes, Collboni ha assenyalat que des de l'aplicació de la llei d'habitatge hi ha 1.551 contractes de lloguer més: "Una altra cosa és que els portals expliquin que no tenen oferta. Efectivament, i menys en tindran després de la regulació que ha fet el Parlament de Catalunya amb els contractes de temporada".