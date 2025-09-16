Collboni també reclama excloure Israel de qualsevol competició esportiva

Prieto crida a cooperar per "guanyar una batalla ara mateix difícil de vèncer" per la democràcia
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha alineat amb el president espanyol, Pedro Sánchez, en la reclamació perquè Israel sigui "exclòs" de qualsevol competició esportiva internacional mentre duri la guerra a Gaza, com es va fer amb Rússia amb la invasió a Ucraïna.
Ho ha dit aquest dimarts en la inauguració de la jornada BCN Desperta 2025, organitzada per 'Crónica Global', 'Metrópoli Abierta' i 'El Español', en què ha reivindicat que a Palestina s'està cometent un "genocidi que s'està retransmetent en directe".
Collboni ha insistit que Barcelona, com a ciutat global, ha de fer compatible la defensa de la democràcia i els drets humans amb el desenvolupament econòmic, posant el "bon nom de la ciutat" al servei d'aquests valors i actuant quan es vulnerin.
PRIETO
També durant la inauguració de les jornades, el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha fet una crida a la cooperació de les institucions i la societat civil per "ser capaços de guanyar una batalla ara mateix difícil de vèncer" en defensa de la democràcia.
"Ens falta molt, molta organització i, sobretot, hem de ser conscients que no hem de jugar amb una cosa que pensàvem tan forta i tan arrelada, però que al final és sempre fràgil, com la democràcia", ha sostingut.
En aquest sentit, Prieto ha alertat que els desafiaments als quals s'enfronta Europa en el context internacional són tant econòmics com socials, des de la guerra aranzelària a l'auge de l'extrema dreta, els quals ha defensat afrontar des d'una informació "veraç i rigorosa" per part dels mitjans de comunicació.