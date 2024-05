Collboni defensa el reconeixement de l'Estat palestí i ofereix la "tasca solidària" de Barcelona

Destaca la implicació de la ciutat per afavorir la pau entre Israel i Palestina: "Ve de lluny"



BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat el suport de l'Ajuntament de Barcelona a la decisió del Govern central de reconèixer l'Estat de Palestina i ha assegurat que el consistori continuarà amb la "tasca solidària" per fer front a les necessitats bàsiques de la població i els refugiats palestins.

Ho ha dit en una declaració institucional aquest dimarts a la tarda després de reunir-se amb membres de la comunitat palestina de Barcelona, un cop el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat formalment el reconeixement de l'Estat palestí, que ha aprovat el Consell de Ministres aquest mateix dimarts.

Per Collboni, calia "anar un pas més enllà per propiciar un veritable canvi d'escenari que permeti albirar una possibilitat de pau i de convivència" per al poble palestí i per a l'israelià.

Per això ha reivindicat la decisió de Sánchez i ha transmès el seu suport, que ha dit que va en coherència amb la declaració aprovada en el ple municipal del 26 d'abril a favor de l'establiment d'un Estat palestí independent i la celebració d'una conferència de pau.

LA CONTRIBUCIÓ DE BARCELONA

Ha recalcat que la "implicació de Barcelona per afavorir la pau entre Israel i Palestina ve de lluny" i ha destacat la cooperació de la capital catalana amb Palestina, que diu que s'ha distingit per contribuir a fer possible una governança local pensada com a fonament d'un futur estat palestí.

També ha reivindicat la contribució de Barcelona per garantir serveis bàsics als desplaçats a través de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient, una tasca que "l'espiral de guerra ha dificultat".

Per l'alcalde, "aturar tanta destrucció i patiment" passa per oferir un horitzó de convivència i entesa, i per la solució dels dos estats, per la qual cosa ha celebrat que Espanya hagi proposat oferir una conferència internacional de pau com més aviat millor.