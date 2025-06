Collboni defensa l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona per "continuar atraient inversions"

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat que el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona permetrà crear un model econòmic a Barcelona i Catalunya que "continuï atraient inversions" alineades amb la seva estratègia d'internacionalització.

Ho ha dit aquest dimecres al Teatre del Liceu de Barcelona, on se celebra la primera edició del Forbes Catalonia Economic Summit, un fòrum internacional que aplega més de 30 organitzacions destacades per analitzar les perspectives de futur de Catalunya.

"El futur de l'aeroport no només el demana el sector empresarial, sinó també el científic, l'universitari i el de les indústries creatives", ha destacat Collboni.

A parer seu, l'operació, que preveu allargar 500 metres la tercera pista de la infraestructura i un pressupost de 3.200 milions d'euros, també servirà per "no haver de passar per altres ciutats com Madrid o Frankfurt".

Durant la seva intervenció, Collboni ha posat en relleu que Barcelona està encaminada a "recuperar el lideratge econòmic a Catalunya i Espanya" mitjançant la diversificació de la seva economia i amb l'horitzó enfocat en novetats com el Hall Zero de Fira de Barcelona o la nova seu d'AstraZeneca a Barcelona.