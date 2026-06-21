Publicat 21/06/2026 10:03

Collboni defensa gestionar la "contradicció" que l'èxit de la ciutat vagi contra els veïns

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant la celebració de la sessió inaugural de la "III Edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani 'Un mar de compromisos'"
David Zorrakino - Europa Press

Afirma que portarà la modificació de la reserva del 30% al seu programa electoral pel 2027

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat gestionar la "contradicció" que, segons ell, existeix a les grans ciutats internacionals en el qual el seu èxit va en contra dels residents i els expulsa.

"Volem ser una ciutat que es projecta al món, que a Barcelona passin coses, però això ha de ser compatible amb la vida de la ciutat. Aquest és el repte", ha sostingut en una entrevista a 'La Vanguardia' aquest diumenge recollida per Europa Press.

En preguntar-li per les celebracions que haurà acollit la ciutat aquest any, com la visita del Papa Lleó XIV o el Grand Départ del Tour de França, ha assenyalat que "Barcelona no necessita promoció, el que necessita és recuperar la seva reputació" després d'uns anys molt complicats.

HABITATGE

Respecte a les mesures que el seu govern ha pres en l'àmbit de l'habitatge, ha afirmat que "una sola decisió no resoldrà el problema", ha apostat per incentivar la inversió privada i ha rebutjat augmentar l'altura dels edificis per no incrementar la densitat de població.

Sobre la reserva del 30% d'habitatge protegit a les noves promocions que es facin a la ciutat, ha lamentat que "incomprensiblement" acabessin sense un acord per modificar-ho malgrat tenir-ho fet amb Junts.

Així mateix, ha anunciat que portarà la proposta de modificar aquesta norma al seu programa electoral per a les eleccions municipals del 2027: "És una proposta acordada amb els promotors privats i socials i que té un raonable consens polític a l'Ajuntament", ha sostingut.

SEGURETAT

En preguntar-li per la seguretat a la ciutat, ha admès que existeix un problema amb el tràfic de drogues i amb "unes lleis que no penalitzen prou la tinència d'armes", per la qual cosa demanarà formalment que s'incrementin les penes.

També ha assenyalat que tornaran a portar al ple de l'Ajuntament l'aprovació de les pistoles táser per a la Guàrdia Urbana per "afrontar el problema de la tinència d'armes i de les organitzacions criminals que estan darrere de tot això".

SAGRADA FAMÍLIA

Respecte a l'escalinata de la Sagrada Família a la façana de la Glòria, que dona al carrer Mallorca, ha defensat que "ha de fer-se" però donant solucions als veïns afectats pels esfondraments que propiciaria.

"Per sobre de tot, està el dret a l'habitatge i que aquestes persones tinguin el tracte més just. Tot això s'està treballant amb discreció i vull ser molt prudent a l'hora de marcar calendaris i generar expectatives", ha explicat Collboni.

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