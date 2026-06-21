Collboni defensa gestionar la "contradicció" que l'èxit de la ciutat vagi contra els veïns

David Zorrakino - Europa Press
Afirma que portarà la modificació de la reserva del 30% al seu programa electoral pel 2027
BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat gestionar la "contradicció" que, segons ell, existeix a les grans ciutats internacionals en el qual el seu èxit va en contra dels residents i els expulsa.
"Volem ser una ciutat que es projecta al món, que a Barcelona passin coses, però això ha de ser compatible amb la vida de la ciutat. Aquest és el repte", ha sostingut en una entrevista a 'La Vanguardia' aquest diumenge recollida per Europa Press.
En preguntar-li per les celebracions que haurà acollit la ciutat aquest any, com la visita del Papa Lleó XIV o el Grand Départ del Tour de França, ha assenyalat que "Barcelona no necessita promoció, el que necessita és recuperar la seva reputació" després d'uns anys molt complicats.
HABITATGE
Respecte a les mesures que el seu govern ha pres en l'àmbit de l'habitatge, ha afirmat que "una sola decisió no resoldrà el problema", ha apostat per incentivar la inversió privada i ha rebutjat augmentar l'altura dels edificis per no incrementar la densitat de població.
Sobre la reserva del 30% d'habitatge protegit a les noves promocions que es facin a la ciutat, ha lamentat que "incomprensiblement" acabessin sense un acord per modificar-ho malgrat tenir-ho fet amb Junts.
Així mateix, ha anunciat que portarà la proposta de modificar aquesta norma al seu programa electoral per a les eleccions municipals del 2027: "És una proposta acordada amb els promotors privats i socials i que té un raonable consens polític a l'Ajuntament", ha sostingut.
SEGURETAT
En preguntar-li per la seguretat a la ciutat, ha admès que existeix un problema amb el tràfic de drogues i amb "unes lleis que no penalitzen prou la tinència d'armes", per la qual cosa demanarà formalment que s'incrementin les penes.
També ha assenyalat que tornaran a portar al ple de l'Ajuntament l'aprovació de les pistoles táser per a la Guàrdia Urbana per "afrontar el problema de la tinència d'armes i de les organitzacions criminals que estan darrere de tot això".
SAGRADA FAMÍLIA
Respecte a l'escalinata de la Sagrada Família a la façana de la Glòria, que dona al carrer Mallorca, ha defensat que "ha de fer-se" però donant solucions als veïns afectats pels esfondraments que propiciaria.
"Per sobre de tot, està el dret a l'habitatge i que aquestes persones tinguin el tracte més just. Tot això s'està treballant amb discreció i vull ser molt prudent a l'hora de marcar calendaris i generar expectatives", ha explicat Collboni.