Collboni defensa els canvis en el seu govern per reduir desigualtats i atreure recursos en habitatge

Fa una crida a l'oposició per formar un "gran acord" sobre habitatge

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat els canvis anunciats aquest dimarts en el govern municipal per a una reducció de les desigualtats a la ciutat i per atreure "més recursos" per a la creació d'habitatge.

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans de comunicació aquest dimecres al costat de la presidenta de la Subcomissió d'Habitatge del Parlament Europeu (PE), Irene Tinagli, abans d'intervenir en el Comitè de les Regions, on presentarà un dictamen sobre habitatge.

Ha assegurat que un cop arribats a la meitat del mandat, ha plantejat una "redistribució de les competències dins els membres de l'actual govern municipal per donar un nou impuls" a les àrees de promoció econòmica i polítiques socials.

"No ens podem permetre en una ciutat que creix econòmicament, com és el cas de Barcelona, que alhora que creixem econòmicament, no es redueixin les desigualtats", ha sostingut sobre el nomenament de Raquel Gil com a cinquena tinent d'alcaldia, que assumirà les dues àrees.

En preguntar-li sobre el traspàs de l'àrea d'habitatge, que passa de la primera tinència, liderada per Laia Bonet, a la quarta, encapçalada per Jordi Valls, ha vinculat el moviment al seu objectiu com a alcalde de "buscar més fons i més recursos" per a habitatge a la ciutat.

MODIFICACIÓ DEL 30%

Així mateix, ha fet una crida a les forces de l'oposició per arribar a acords en aquest àmbit, en referència a la modificació de la reserva del 30% d'habitatge protegit: "Avui, a Europa, veurem un gran acord en favor de l'habitatge. A mi m'agradaria que aquests acords també es produïssin a Barcelona".

D'aquesta manera, ha demanat als partits que traslladin les seves propostes al govern municipal i, en definitiva, que "sumin per trobar solucions als problemes" que afecten la ciutat, com és el cas de l'habitatge.