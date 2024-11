Collboni defensa eliminar els pisos turístics a Barcelona tot i que sigui una mesura "dràstica"

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat la decisió que va anunciar al juny d'eliminar tots els pisos turístics de la ciutat el novembre del 2028 per destinar-los a ús residencial, i ha afegit que és una mesura "dràstica" però necessària per afrontar la pujada dels preus de l'habitatge.

En una entrevista del diari 'The Guardian' recollida per Europa Press, Collboni ha subratllat que l'accés a l'habitatge és actualment el "problema número u" a la ciutat, i ha dit textualment que aquest repte el comparteixen amb altres grans ciutats europees.

"Hem arribat a la conclusió que fer les coses a mig fer no funciona", ha afirmat l'alcalde, que espera que 10.000 pisos tornin al mercat residencial, i que sosté que els pisos turístics dificulten l'accés a l'habitatge i provoquen problemes de coexistència amb els veïns, especialment en aquells barris on hi ha més apartaments turístics.