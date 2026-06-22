Collboni defensa la candidatura del WorldPride 2030 i reivindica la "reputació" de Barcelona

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Menor advoca per "protegir els drets conquistats"
BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat aquest dilluns que la candidatura de Barcelona per acollir el WorldPride 2030 és una oportunitat per "reivindicar la reputació" de la ciutat en defensa dels drets, informa l'Ajuntament en un comunicat.
Ho ha dit durant l'acte de presentació oficial de la candidatura, celebrat aquest dilluns, en el qual la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha apostat per "empoderar els que estimen, protegir els drets conquerits i continuar ampliant-los".
"Barcelona i Catalunya estan totalment preparades per acollir el WorldPride 2030 i per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom", ha afegit.
La candidatura reivindica el paper de Barcelona com a ciutat "pionera" en la defensa dels drets LGTBI+ i com a referent internacional en la lluita pels drets humans, en un context d'augment dels discursos d'odi.
PENSAR, RESPONDRE, CANVIAR
Sota el lema 'Let's Think, Let's Answer, Let's Change', buscarà crear un espai per repensar el futur com a comunitat, i en aquest marc Barcelona s'ofereix "com a plataforma d'anàlisi i pensament" al voltant dels drets humans.
L'eix 'Let's Think' vol oferir un espai "segur, obert i facilitador" perquè el WorldPride pugui reflexionar, definir i liderar el canvi social, menteixis el 'Let's Answer' fa referència a la recerca de respostes col·lectives enfront dels discursos d'odi.
Així mateix, s'impulsarà un pla d'accions, en el marc del 'Let's Change', cap a una transformació "real i efectiva" cap a una societat més democràtica que respecti els drets humans.
WORLDPRIDE
El WorldPride, esdeveniment autoritzat per InterPride que promou la visibilitat i la conscienciació sobre el col·lectiu LGTBI+, se celebra cada 2 anys en una ciutat diferent i inclou desfilades, marxes, festivals i altres activitats.
La selecció de la ciutat que acollirà el WorldPride 2030 es decidirà entre octubre i novembre a Phuket (Tailàndia), i Barcelona competirà contra Bangkok, capital d'aquest país.