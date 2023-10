Collboni defensa ampliar l'AMB per oferir igualtat d'oportunitats a tota la metròpolis

Aposta per una "metròpolis federal" basada en el pacte

L'alcalde de Barcelona i president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, ha defensat ampliar territorialment l'ens supramunicipal per oferir igualtat d'oportunitats als ciutadans de tota la metròpolis.

En concret, ha proposat estendre l'AMB als municipis del Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Garraf per "repensar l'ens metropolità en horitzó 2030", ha explicat aquest dimarts en la conferència 'Impulsar la metròpolis federal', organitzada per Foment del Treball.

Així, Collboni s'ha decantat per replantejar l'administració metropolitana perquè tingui polítiques comunes i solucions compartides i per afrontar els reptes actuals, com la transició energètica, ecològica i digital.

Ha defensat la cessió de competències entre administracions, no únicament entre els ajuntaments que formen part de l'AMB, per "veure si realment hi ha la necessitat de compartir experiències metropolitanes" i acordar les matèries en les quals fer-ho.

En aquest sentit, ha optat per "normalitzar les relacions institucionals" perquè el clima d'entesa pugui permetre articular pactes i definir debats de fons a mitjà i llarg termini.

LA METRÒPOLIS FEDERAL

Amb aquest objectiu, ha precisat que el concepte de metròpolis federal respon a la idea de pactar per oferir igualtats i que no hi hagi desequilibris entre territoris, "un principi d'iguals en l'àmbit metropolità".

Els àmbits prioritaris per a Collboni són l'habitatge, l'ocupació, la mobilitat, la cultura i la desigualtat, i en aquest últim ha incidit en la necessitat d'actuar als barris del Besòs.