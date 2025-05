Collboni defensa un 30% flexibilitzat per "desencallar" la construcció d'habitatge privat

Exigeix a ERC i Junts defensar la proposta del govern municipal i espera portar-la a la pròxima comissió

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apostat per flexibilitzar el 30% de reserva per a habitatge assequible en les noves promocions per poder "desencallar" les promocions privades a la ciutat.

Ho ha dit aquest dilluns en la 40a Reunió Cercle d'Economia al costat de l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya.

Ha insistit que en les rehabilitacions, el 30% es pugui aplicar fora de la finca en qüestió; ha assegurat que tant ERC com Junts tenen damunt la taula la proposta del govern municipal, i els ha instat a donar-hi suport.

"Quan aquest diàleg fructifiqui, espero poder-lo portar a una Comissió d'Urbanisme, si pot ser la pròxima, perquè és un tema que cal abordar ara", ha reclamat l'alcalde, que no ha inclòs BComú en l'equació malgrat ser una de les formacions que va defensar el 30%.

"HÀNDICAP"

Ha assenyalat que a les "àrees de nova creació" d'habitatge el govern municipal està aplicant una reserva d'entre un 40% i un 50% d'habitatge assequible, i ha fixat el repte on considera que està consolidat a la ciutat.

Ha afirmat que en aquests punts de Barcelona, el 30% suposa un "hàndicap, un fre a la inversió", per la qual cosa ha exigit flexibilitzar-lo perquè la construcció d'habitatge privat es reactivi, textualment.

"La inversió privada és oferta també, i com a tal la contemplem, i creiem que és fonamental", ha sostingut Collboni, que també ha defensat canviar les regles del joc en l'habitatge perquè les persones no siguin expulsades del centre de les ciutats.

En preguntar-li pel transport públic, ha reivindicat la importància de la connectivitat, especialment a través de l'ampliació del Metro, per procurar una "política d'habitatge a llarg termini que sigui eficaç i que sigui assequible" a l'àrea metropolitana.