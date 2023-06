Collboni declara Barcelona zona de mercat d'habitatge tensionada per "garantir l'accés"

BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha signat aquest dijous el decret per declarar la ciutat zona de mercat d'habitatge tensionada d'acord amb el que preveu la Llei estatal d'Habitatge per aplicar aquesta norma immediatament i "garantir l'accés" de la ciutadania a aquest dret fonamental.

"Volem protegir l'accés a l'habitatge als 73 barris de la ciutat", ha ressaltat l'alcalde després d'anunciar la primera decisió del nou govern municipal, que també vol frenar l'espiral de pujada de preus a la capital catalana, ha dit.

Ha explicat que la nova Llei estatal preveu quatre requisits perquè un municipi sigui declarat zona de mercat tensionada, dels quals Barcelona compleix tres, per la qual cosa és necessària una intervenció "urgent" per revertir aquesta situació.

En concret, es pot declarar quan el percentatge de la renda de les llars dedicat al lloguer supera el 30% --i a Barcelona és del 36%--; quan el percentatge de la renda de les llars dedicat a la hipoteca supera el 30% --i a la ciutat és del 43%--, i quan l'increment dels preus dels últims cinc anys és superior a tres punts percentuals a l'evolució de l'IPC.

El nou alcalde ha assegurat que mobilitzaran tots els recursos, tant públics com a privats, per generar més oferta amb més pisos de lloguer al mercat, una mesura que ha descrit com la forma "més eficient" de rebaixar el cost de l'habitatge.