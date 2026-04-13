Publicat 13/04/2026 18:22

Collboni critica les paraules de Trump sobre el Papa i defensa la diplomàcia i el respecte

Archivo - L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat les crítiques del president dels Estats Units, Donald Trump, sobre el papa Lleó XIII i ha defensat la diplomàcia i el respecte.

En un missatge a Instagram recollit per Europa Press, Collboni ha recordat que Barcelona es prepara per al Papa al juny i que la capital catalana té la voluntat de ser "capital de la pau i el retrobament".

"Davant l'hostilitat, ens mantenim ferms amb la diplomàcia i el respecte. La pau és el camí", ha expressat l'alcalde.

Contador

