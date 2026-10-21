Collboni critica la "intolerància i violència verbal" de Milei en la seva visita a Espanya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha criticat el president de l'Argentina, Javier Milei, per la seva "intolerància i violència verbal" contra els que pensen diferent durant la seva visita a Espanya.
"Resulta paradoxal que el senyor Milei vingui a Espanya a dir-nos 'dictadura' precisament des de l'absoluta llibertat d'expressió que li garanteix la nostra democràcia", ha apuntat en un missatge a Instagram recollit per Europa Press.
Ha lamentat el vocabulari del president argentí contra el PSOE, criticant que això no és llibertat, i li ha enviat una "salutació amb l'esquerra".