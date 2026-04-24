Collboni crida a la "tranquil·litat" i a la comprensió en el procés de regularització de migrants

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a la "tranquil·litat" i a la comprensió durant el procés de regularització de migrants i ha anunciat que el consistori reavaluarà en els pròxims dies la necessitat de reforçar els serveis d'atenció ciutadana.
"Que tothom sàpiga que tenim fins al 30 de juny i que també tinguin la tranquil·litat que l'Ajuntament de Barcelona, si cal, en els pròxims dies ampliarà encara més els seus serveis extraordinaris", ha dit en unes declaracions a la premsa aquest divendres.
També ha demanat als veïns i veïnes de la ciutat que "es posin a la pell de les persones que fa temps que estan en circumstàncies personals i familiars molt complicades" i que, fruit de l'angoixa, volen obtenir els papers de manera immediata.