Collboni crida a mobilitzar-se de cara a les generals: "Qui pugui votar, que voti"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a la mobilització de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, que ha convocat aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez: "Qui pugui votar, que voti".
En un comunicat a Instagram recollit per Europa Press, en el qual ha adjuntat una foto d'ell amb Sánchez, ha sostingut que els nous comicis "van de quina societat volem ser i de si la política és capaç de donar resposta als problemes reals de la majoria".
Així mateix, ha emmarcat les eleccions en un moment en què hi ha en joc qüestions molt concretes, segons ell, com l'habitatge, els salaris, els serveis públics, els drets conquerits i la convivència a Catalunya i que "ningú no pot pensar que el que passi el 29 de novembre li és indiferent".