Collboni crida a "mantenir la màxima ambició cultural de Barcelona"

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cridat a "mantenir la màxima ambició cultural de Barcelona", aquest dimarts en el patronat de la Fundació Barcelona Cultura, on s'ha presentat el Pla Estratègic 2025-2027, per fomentar el patrocini i potenciar la visibilitat internacional de la ciutat.

Collboni ha assenyalat que la Fundació és "una eina fonamental per sumar forces i arribar allà on no s'arriba de manera fragmentada ni des de l'Ajuntament ni des del sector privat", ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

En l'acte, al qual també ha assistit el regidor de Cultura i vicepresident executiu de la Fundació, Xavier Marcé, s'ha donat la benvinguda als nous patrons incorporats en els últims mesos: David Pellicer (Etnia Barcelona); Patrícia Romero (Romero Polo) i Miguel Escassi (Google Spain).