Collboni crida a la lluita antiracista en la presentació de 'Veus contra el racisme'

S'han programat més de 60 actes entre novembre i desembre

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cridat aquest dijous a la lluita antiracista a la ciutat, en la presentació de la campanya 'Veus contra el racisme', una iniciativa impulsada pel consistori que comptarà amb més de 60 activitats que es duran a terme entre novembre i desembre a la capital catalana.

Collboni ha presidit l'acte al Saló de Cent de l'Ajuntament, al qual també han assistit la tinent d'alcalde de Drets Socials, Maria Eugènia Gay; la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, i regidors de Junts, BComú, ERC, el PP i Vox, a més de membres d'entitats socials i associacions.

L'agenda d'actes, que anirà acompanyada de la campanya comunicativa 'Uneix la teva veu contra el racisme', comptarà amb esdeveniments culturals, debats, conferències, clubs de lectura i exposicions, dissenyades des de diverses entitats socials de la ciutat i àrees municipals.

L'alcalde també ha anunciat un Pla Municipal contra el racisme, que es desplegarà el 2025 i tindrà l'objectiu que l'Ajuntament continuï vetllant pels drets fonamentals i esdevingui un actiu que combati el racisme i les discriminacions, segons les seves paraules.

"Aquest és el resultat del que som com a ciutat i del que volem continuar sent", ha dit Collboni, que també ha reivindicat la capital catalana com una representació de la diversitat i la pluralitat.

TAULA RODONA I LILIAN THURAM

L'acte també ha comptat amb una taula rodona dirigida per l'escriptora Desirée Bela, en la qual han participat les comunicadores Ramia Chaoui i Leyao Rovira, totes dues activistes per la lluita antiracista i protagonistes de la campanya, i que han assenyalat alguns dels canvis que s'haurien de produir en la vida quotidiana per construir una "societat igualitària".

La inauguració també ha comptat amb la presència del president de la Fundación Educación contra el racisme i exjugador de futbol professional, Lilian Thuram, que ha esmentat diversos conceptes sobre la discriminació racista i ha aprofundit sobre les jerarquies racials en la societat.

"PREOCUPACIÓ" PER LA VICTÒRIA DE TRUMP

Collboni ha tornat a valorar la victòria de Donald Trump en les eleccions nord-americanes i ha expressat la seva "preocupació", en al·legar que són moments crítics en els quals els discursos d'odi i la polarització s'obren pas, ha dit textualment.

"Les grans ciutats ens estem convertint en santuaris de societats obertes, inclusives, democràtiques i progressistes", ha dit el líder municipal, que ha recordat que a la majoria de grans municipis dels EUA governa el Partit Demòcrata, que creu en les societats obertes com la millor resposta.