Collboni crida a impulsar polítiques d'habitatge "a escala metropolitana"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cridat aquest divendres a pensar, planificar, desenvolupar i estructurar polítiques d'habitatge per generar oferta privada i pública "a escala metropolitana", en un esmorzar organitzat pel Fòrum Empresarial del Llobregat.

Com a president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha reivindicat una visió de conjunt de la realitat metropolitana i ha comparat l'àrea de Barcelona amb la ciutat de Madrid, totes dues d'uns 600 quilòmetres quadrats: "Nosaltres som 36 municipis, per la qual cosa hem de pensar les grans polítiques públiques locals en clau metropolitana".

En relació amb el compromís del president de la Generalitat, Salvador Illa, de construir 50.000 habitatges públics fins al 2023, Collboni ha cridat a "estar preparats i a l'alçada", i ha afegit que, per assolir aquest objectiu, cal sòl.

"I ho hem de fer amb els ajuntaments i amb el sector privat", ha subratllat l'alcalde, que ha afegit que aquests habitatges també s'han de construir a l'àrea metropolitana, de Molins de Rei a Montgat, passant per Castelldefels, ha dit.

Per això, Collboni ha recalcat que cal "tornar a posar" el Metro en l'agenda d'infraestructures, ja que Barcelona i l'àrea metropolitana creixen en població i en PIB, per la qual cosa ha instat a "aprofitar aquesta estirada" des del punt de vista dels pols econòmics i infraestructures.

"HORITZÓ 2035"

Collboni ha assegurat que Barcelona mira "cap a l'horitzó 2035" i ha plantejat tres reptes metropolitans: en matèria d'infraestructures (amb l'ampliació de l'Aeroport del Prat), d'àrees de creixement econòmic (amb l'ampliació de Fira de Barcelona, el desenvolupament de l'eix Besòs-Sagrera i la transformació del barri de la Marina del Prat Vermell) i de ciència (amb el nou Campus Diagonal-Besòs de la UPC i el nou Hospital Clínic a la Diagonal).

"Ara és el moment, tenim ben alineats els governs espanyol, català i gran part dels municipis metropolitans", no només per una qüestió de color polític, ha dit, sinó perquè hi ha consciència entre les grans administracions sobre les prioritats i les possibilitats.

TURISME DE NEGOCIS

Collboni també ha destacat la "centralitat barcelonina" que hi ha a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb la Fira de Barcelona (que actualment està sent ampliada) i ha pronosticat que en un termini d'entre 10 i 15 anys el municipi tindrà més centralitats metropolitanes, en les seves paraules.

En aquest sentit, ha remarcat que el turisme de negocis li "interessa molt", atès que, segons ell, es tracta d'un turisme de qualitat, que consumeix cultura i restauració.

DAVID QUIRÓS I SANTIAGO BALLESTÉ

L'esdeveniment ha estat presidit pel president de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i Baix Llobregat (Aeball), Santiago Ballesté, i l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i hi han assistit alcaldes metropolitans, membres de la junta directiva d'Aeball i representants d'empreses i entitats de l'àrea metropolitana.

Ballesté ha explicat la preocupació --textualment-- per part de la patronal en relació amb la manca d'homogeneïtat i simplificació de tràmits administratius, per la qual cosa ha proposat treballar en un marc metropolità comú que els unifiqui i agilitzi, en les seves paraules.

Per la seva banda, Quirós ha coincidit amb Collboni en la necessitat de "construir un entorn metropolità perquè el territori es desenvolupi des del vessant social i econòmic".