Collboni crida a "estrènyer més els vincles de cooperació" entre l'AMB i l'arc metropolità

Participa en el lliurament dels II premis Compromís Metropolità 2030

BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona i president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, ha cridat a "estrènyer més els vincles de cooperació entre l'AMB, l'arc metropolità i la resta de la metròpolis".

Ho ha dit aquest divendres en l'acte de lliurament de la II edició dels premis Compromís Metropolità 2030, organitzats pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) amb el suport de l'Ajuntament de Granollers (Barcelona), ha informat el PEMB en un comunicat.

Collboni ha destacat que el PEMB pot tenir un paper "fonamental" i ha valorat que teixir llaços de col·laboració entre actors públics, privats, de l'acadèmia i de la ciutadania per enfortir la Barcelona metropolitana forma part del propòsit de l'associació, recull textualment el comunicat.

La presidenta de la Comissió Executiva del PEMB i vicepresidenta de l'Àrea d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l'AMB, Janet Sanz, ha assenyalat que el Compromís Metropolità 2030 "en clau de justícia social i ambiental també ha de ser en clau cultural o no podrà ser".

PREMIS

El PEMB ha premiat la iniciativa Terra Pagesa, impulsada per Unió de Pagesos i l'Ajuntament de Barcelona, en la categoria Dimensió Metropolitana; mentre que en la categoria Aliances Estratègiques ha reconegut el centre 4D Health d'Igualada (Barcelona) per "la col·laboració entre diversos actors en el camp de la salut i la tecnologia".

Per la seva banda, la categoria Missions 2030 ha premiat Flexitransport, un projecte impulsat per l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, que ofereix un servei de transport que s'adapta als usuaris a través d'una aplicació mòbil.