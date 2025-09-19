Collboni creu que no cap ni un turista més a Barcelona i defensa "el dret" dels ciutadans a quedar-se al seu barri

MADRID 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que no cap ni un turista més a la capital catalana, ha lamentat els efectes de la massificació i ha defensat "el dret" dels barcelonins a passejar per la ciutat i a quedar-se al seu barri.
Així ho ha assegurat en una entrevista a 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser recollida per Europa Press, en què preguntat per si cap algun turista més a la ciutat ha respost que "no", però que l'Ajuntament està prenent mesures per garantir la "convivència" entre turistes i barcelonins.
Per exemple, ha recordat la prohibició a partir del 2028 dels pisos turístics, que permetrà alliberar 10.000 pisos per a ús residencial, la regulació del preu del lloguer, "que ha mantingut el preu", o la reducció del nombre de creuers que arriben al Port de Barcelona.
Collboni ha defensat aquestes mesures perquè tot i que el turisme suposa el 15% de l'economia barcelonina, considera que ha de ser "en benefici de la ciutat" i no "en detriment" dels seus habitants, dels quals ha defensat "el dret a passejar" per la ciutat.
"Jo haig de defensar el dret a passejar dels barcelonins (...) Jo sé que no s'ha fet mai, o almenys no a aquesta escala i a aquesta magnitud, però jo estic convençut que ho podem fer perquè tenim instruments", ha afegit.
A continuació, s'ha referit al "dret a quedar-se a la teva ciutat i al teu barri" que per ell és "l'objectiu més important" del seu mandat, si bé per aconseguir-ho "haurà de baixar el preu dels pisos", entre altres assumptes.